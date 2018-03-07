В Екатеринбурге открылась школа астрономии – на презентации неофитам рассказывают, как дышать жидким азотом (ВИДЕО)

В Екатеринбурге презентовали стартап в сфере популяризации образования – школу астрономов.

Шоу от школы астрономии

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стартап появился два года назад. Он сводится к тому, что для учащихся старших классов организовывают представление – зрелищное научно-популярное шоу, на котором детям показывают, как дышать жидким азотом или как не обжечь руки пламенем, защитившись всего одним тонким слоем воды. После этого многие школьники увлекаются астрономией и записываются на платные курсы стоимостью порядка шести тысяч рублей в месяц.

Курсы они посещают два года, лучшие из учеников попадают на всероссийскую олимпиаду, ее победители могут поступать в вузы на профильную специальность на льготных условиях. Как рассказала основатель бизнес-стартапа Ксения Кантор, на идею ее вдохновил супруг – молодой уральский ученый-астроном Павел Скрипниченко, интервью с которым об угрозе космического Армагеддона мы уже публиковали. Сейчас школа астрономии вышла на самоокупаемость, что для образовательных проектов, созданных на госсубсидии, большая редкость.

Ну а само занимательное шоу вы можете увидеть на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

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