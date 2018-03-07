Автор гимна Белоярской больницы засудила медучреждение

Белоярская центральная районная больница по решению суда заплатит 40 тысяч рублей композитору Ольге Каймак за нарушение авторских прав.

В 2012 году женщина написала гимн для медицинского учреждения, заключив с ним договор. По его условиям, больница имела исключительные права на произведение, но была обязана при каждом исполнении называть имя автора слов и музыки. Медики проигнорировали это требование. Гимн неоднократно исполнялся на различных мероприятиях без упоминаний авторства.

В 2017 году Ольга Каймак подала иск в Белоярский райсуд с требованием взыскать с больницы компенсацию морального вреда и расходы на представителя. В медучреждении претензию не признали и даже не прислали на судебное заседание своего представителя. В итоге суд постановил взыскать с ответчика 40 тысяч рублей в пользу Каймак, а также обязал больницу за свой счет опубликовать это решение в «Российской газете» с распространением публикации на территории Свердловской области. Юрист больницы пытался обжаловать приговор в Свердловском областном суде, но в апелляции было отказано.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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