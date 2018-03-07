Центр Екатеринбурга встал в предпраздничные пробки, таксисты подняли цены (ФОТО)

В Екатеринбурге с трех часов дня отмечаются небывалые для такого времени суток пробки. Согласно сервису «Яндекса», сейчас в среднем по городу – 7 баллов. Центральные улицы забиты: транспорт движется со скоростью 3-10 км/ч. Таксисты взвинчивают цены.

По информации «Яндекс.Пробки», сейчас в Екатеринбурге 7-балльные заторы. Наиболее затруднено движение по Ленина, Малышева, Куйбышева, Декабристов, 8 Марта, Восточной – словом, стоит весь центр. Транспорт здесь движется не быстрее 10 километров в час.

На окраинах пока свободнее. Но местами движение затруднено из-за небольших ДТП: ветром сугробы разметает по дорогам и образуются заносы.

Добавим, что службы заказа такси уже взвинтили цены до «праздничных». Горожане жалуются, что тарифы подняли в два раза: минимальная стоимость поездки (до соседнего дома) сейчас составит 160-180 рублей у разных операторов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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