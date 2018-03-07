Под Нижним Тагилом подростки разгромили 41 надгробие на кладбище (ФОТО)

Трое семиклассников устроили погром на кладбище в селе Покровском под Нижним Тагилом. В общей сложности подростки повредили 41 памятник. Сейчас все мальчишки задержаны, решается вопрос о привлечении родителей к ответственности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, погром на кладбище в селе Покровском под Нижним Тагилом обнаружили 6 марта. В общей сложности неизвестные разгромили 41 надгробье. Вандалов удалось быстро найти – ими оказались трое местных семиклассников. Всех их доставили в райотдел для опроса в присутствии законных представителей.

В поисках вандалов участвовали сыщики уголовного розыска, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних. Задержали юных злоумышленников по полученным от местных жителей приметам. Как выяснилось, надгробные плиты они повредили из баловства.

«Очевидно, что данное ЧП случилось по причине недостаточного внимания к детям в плане воспитательного процесса как со стороны педагогов школы, так и родителей. Подростки воспитываются в полных многодетных семьях, ранее в поле зрения полиции они не попадали, – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. – Поскольку нарушители не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, они будут поставлены на профилактический учет. Кроме того, в ОВД решается вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сыновей, а также о направлении в учебное заведение соответствующего представления для организации необходимой работы с детьми».

Родственники усопших, на чьих могилах поглумились задержанные, имеют право обращаться в суд с исковыми заявлениями для возмещения причиненного ущерба.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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