Сотрудники ГИБДД в центре Екатеринбурга останавливают только женщин (ВИДЕО)

Один из патрулей ДПС на проспекте Ленина сегодня в первой половине дня останавливал автомобили с женщинами за рулем. Сотрудники полиции дарили напуганным автолюбительницам цветы и поздравляли с наступающим женским праздником. Более того, инспекторы признались, что готовы делать женщинам небольшие поблажки.

«Женский» рейд ГИБДД

«Если незначительные нарушения будут, можно обойтись предупреждением, пожелать не нарушать в дальнейшем, чтобы не портить настроение», – рассказал корреспондентам РИА «Новый День» Константин Мельков, заместитель командира первой роты полка ДПС УМВД по Екатеринбургу.

Подробней о том, как инспекторы вручали женщинам цветы и добрались даже до водителя трамвая, смотрите в нашем видеоматериале.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.03.18

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