В Екатеринбурге пройдет «тотальная» контрольная по математике

В Екатеринбурге в четвертый раз пройдет всероссийская контрольная по математике «Что и требовалось доказать». Ее проводит «Яндекс». Заданий будет десять. Причем, как пояснили «Новому Дню» организаторы, они будут интересны не только технарям, но и гуманитариям. Более того, задания в этом году перевели и на английский язык, так что пройти их смогут еще больше людей. «Для решения достаточно здравого смысла и базовых знаний школьного курса – так что поучаствовать смогут все», – заверили в компании.

Контрольную можно будет пройти как онлайн – на сайте ЧТД, так и за партой – в аудиториях УрФУ. Правда, для этого придется зарегистрироваться. Контрольная пройдет 24 марта с 14:00 до 15:00.

В прошлом году контрольную «Что и требовалось доказать» написали в Екатеринбурге 740 участников – 163 человека решили задачи на «пятерку», 155 человек справились на оценку «хорошо», 207 получили «удовлетворительно».

Екатеринбург, служба информации

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