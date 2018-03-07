«Нас угнетал старый режим и пьяный зверь муж»: как на Урале боролись за права женщин в советское время (ФОТО)

В 1857 году, 8 марта, в Нью-Йорке прошел так называемый марш кастрюль: женщины были возмущены низкой оплатой труда и нечеловеческими условиями работы. В 1908 году в том же городе социал-демократическая женская организация провела митинг с лозунгами о равноправии женщин, и через год в США начали отмечать национальный женский день. Правда, спустя несколько лет его отменили. На территории бывших союзных государств этот праздник существует до сих пор. История борьбы за женское равноправие в СССР в некотором смысле была уникальна – еще до революции женщинам дали избирательные права, а в 1917 году вышло сразу несколько декретов, облегчающих жизнь женщин. Как праздновали 8 Марта при советской власти, за что боролись женщины и чего они добились – в материале РИА «Новый День».

До революции: женщины требуют избирательного права, вспоминая негров

Борьба за права женщин в России началась еще до появления СССР, страна стала одной из первых в мире, где женщины получили избирательное право. Этому предшествовала долгая борьба женского движения, жительницы Урала в стороне от которой не остались. Екатеринбургские активистки в феврале 1916 года направили в городскую управу обращение о присоединении к ходатайству перед государем «Российской лиги равноправия женщин» о предоставлении женщинам избирательного права. В своем обращении они пишут, что, к примеру, в Америке женщина равны в правах с мужчиной во всем, кроме избирательного права, но и этого они скоро добьются, раз уже избирательное право дали даже неграм. «Фактически и у нас в России женщина отвоевала себе многие права: она учительствует, лечит, строит и даже воюет и все эти обязанности несет с честью. Недостает ей лишь некоторых юридических прав, между которыми находится и трактуемое право – избирательное – активное и пассивное», – писали женщины. На тот момент о наделении женщин избирательным правом уже говорил министр внутренних дел, и активистки в своем обращении просят управу, которая гораздо ближе к народу, «встать во весь свой рост на защиту их прав» и направить ходатайство на рассмотрение в законодательный орган Пермской губернии.

Вопрос этот городская управа обсудила и направила ходатайство на рассмотрение законодательному учреждению Пермской губернии. Забавно, что это произошло 8 марта (но тогда в обращении еще был юлианский календарь).

Кстати, права избирать и избираться женщины добились относительно быстро – в России его ввели летом 1917 года, и было это уже не при императоре, а при Временном правительстве.

Первые годы Советской власти: за равную зарплату, против побоев и самогонщиц

С первых лет становления Советской власти для женщины декларировались равные с мужчинами права на труд и на заработную плату. Фактически Союз стал первым государством, где министром стала женщина – революционерка Александра Коллонтай, занимавшая в 1917-1918 годах должность народного комиссара государственного призрения РСФСР. Прожив несколько лет за границей, она познакомилась со многими суфражистками, пропагандировала свободу женщин, вернувшись после Февральской революции. В России появились декретные отпуска – на основании Декрета о пособии по беременности и родам, принятого в 1917 году, – нигде в мире такого еще не было.

В 1921 году по решению II Коммунистической женской конференции был учрежден Международный женский день, который надо было отмечать 8 марта, – в честь петроградской демонстрации, переросшей в многотысячную забастовку, которая прошла 23 февраля (8 марта по новому стилю).

«Тов. женщины! Кто не угнетал нас? Нас угнетал старый режим – угнетали капиталисты, нас угнетал и издевался пьяный зверь муж. Из мрака веков кровь замученных рабов-женщин красной лентой до нас докатилась. Но время прошло, женщины всего мира организованно выступают на борьбу за женское равноправие.

Выступлением своим 8 марта женщины всего мира делают смотр своим организованным силам. Грозный вал революции, прокатившись над Русской страной, освободил многострадающую Русскую женщину от рабства. Но в капиталистических странах женщина до сих пор еще бесправная раба. Делегатский женский совет при Туринском женотделе обращается ко всем женщинам гор. Туринка и уезда 8 марта собраться на митинг в нар. дом и тем выразить свою солидарность и нравственную поддержку угнетенным женщинам капиталистических стран. Тов. женщины, помните: дело освобождение женщины, дело рук самих женщин», – писал в листовке коллектив Туринского отдела работниц 8 марта 1922 года.

Впрочем, тогда же женщин слегка обвели вокруг пальца – вместо права на труд декларировалась обязанность работать. Причем зачастую на тяжелых производствах – и это подавалось как достижение, успех, в отличие от капиталистических стран, где порабощенных женщин надо было спасать. В архивах сохранились резолюция, написанная к 8 марта 1923 года, в которой подписавшиеся ратуют за развитие профсоюзов и уравнивание женского труда с мужским «на предмет получения равной заработной платы». Резолюция подписана тюменскими грузчицами.

Первые годы празднования 8 Марта сводились в основном к проведению совещаний, съездов, подписанию резолюций и т.д., затем начали проводить концерты. К середине 20-х годов государство в честь праздника решило сократить рабочий день для женщин на 2 часа. Интересно при этом поступили с оплатой этих неотработанных часов: «8-го марта работницы всех предприятий должны быть освобождены от работы на 2 часа раньше, причем оплата за 2 часа сохраняется и переводится в фонд охраны материнства и младенчества».

В то же время активно развивалась работа женотделов, которые носили во многом пропагандистскую функцию – участницам говорили и о роли женщины и необходимости ее свободы, о борьбе с капитализмом. Создание ячеек на Урале поначалу сталкивалось с проблемами, «мешают главным образом малограмотность, домашние обязанности и жилищная нужда», – как писалось в отчете отдела работниц и крестьянок Екатеринбургского губкома от 1923 года. Беседы проводили и в городах, и в деревнях. Причем, судя по документам, крестьянкам такие встречи были интереснее, но не из-за политпросвещения. Основные вопросы, которые обсуждались на собраниях, касались сельского хозяйства, культпросвета, правового и бытового положения крестьянства. Сами крестьянки чаще спрашивали о землеустройстве, международной политике (с пояснением – не будет ли войны), охране материнства и младенчества, алкоголизме на селе.

«В последние месяцы наблюдается у крестьянок недовольство развитием самогонщины и начавшимся вокруг самогонщиц развратом. Пользуясь этим настроением женотделы толкают крестьянок, в первую очередь делегаток, на организованную борьбу с самогонщиками. На собраниях крестьянок выносятся постановления, обязующие участниц его круговой порукой следить друг за дружкой и не допускать в своей среде самогонщиц. Влияние работы с делегатками вообще начинает сказываться в крестьянском быту: при разводах внимательно относятся к имущественным правам женщины, мужья воздерживаются от побоев жен, крестьянка несет свои обиды делегатке или организатору, и те учат ее осуществлять свои права». Через женотделы решались и другие проблемы – создавалась биржа труда, шла борьба с проституцией, попрошайничеством.

Первая пятилетка: право работать лучше, дольше и бесплатно

С каждым годом количество женщин, так или иначе принимавших участие в съездах, делегациях, членов женотделов возрастало. Однако этот отдел ждала скорая реорганизация. В резолюции XII партсъезда (1923 год) указывалось, что женотделы «создают почву для феминистических уклонов», которые могут привести к «отрыву женской части трудящихся от общеклассовой борьбы». Тем не менее, работа в те годы велась – и очень активно. Но акцент уже ставился не на то, чтоб объяснить крестьянке, что муж не должен ее бить, все чаще на собраниях женщин велась политпропаганда. Стоит признать, реальные проблемы тоже решались.

1928 год стал годом старта первой пятилетки. Руководство СССР пропагандировало максимальную мобилизацию в поддержку индустриализации. Женщины, конечно, в стороне остаться не могли. В 1930 году в газете «Рабочий» была опубликована заметка работниц кирпичного цеха Тагильского завода, женская бригада рассказывала, как они смогли повысить производительность. «8 марта, в Международный день работниц, отрабатываю вместо полагающихся 6 – 8 часов. Заработок за отработанные два часа вношу в фонд улучшения и организации быта детей в колхозах», – писала в той же газете работница листобойного цеха Тагильского завода.

В декабре 1930 года вышла заметка делегатки II женской конференции (женотделы к тому моменту расформировали) с высказываниями других женщин. Если судить по ним, то у женщин всего было вдоволь. А если чего-то не хватало, так это не у тех, кто был в колхозе, а у «единоличников». Оставалось решить проблему с культурным просвещением, к примеру, в Шайтанском сельсовете изба-читальня всегда закрыта, в селе Салка не организован досуг.

В 1933 году Сталин объявил, что «женский вопрос» в СССР решен, это считается вехой ужесточения режима. Тем не менее, в «сталинской» Конституции СССР были закреплены права женщины: «Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни».

РИА «Новый День» благодарит за помощь в подготовке материала Государственный архив Свердловской области, Нижнетагильский городской исторический архив, главного хранителя фондов ЦДООСО Елену Яркову и главного архивиста ЦДООСО Елену Григорьеву

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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