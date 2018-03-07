«Автомобилист» проиграл выездной матч плей-офф в Магнитогорске

«Автомобилист» потерпел поражение от «Металлурга» в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, передает корреспондент РИА «Новый День».

Как и в предыдущих двух матчах, «Автомобилист» снова первым открыл счет во встрече. На 17-й минуте шайбу забросил Анатолий Голышев. «Металлург» смог ответить только в концовке второго периода, когда екатеринбуржцы остались в меньшинстве. Гол забил Сергей Мозякин, попутно установив рекорд в отечественном хоккее – 500 шайб в чемпионатах России.

Третья двадцатиминутка сложилась для «Автомобилиста» крайне неудачно. На 49-й минуте Ян Коварж поразил ворота своего старшего брата Якуба, а спустя восемь минут Евгений Тимкин забросил третью шайбу «Магнитки» и снял все вопросы о победителе матча.

Общий счет в серии становится 2-1 в пользу «Металлурга». Четвертый матч состоится завтра в Магнитогорске.

Магнитогорск, Валентина Ярославцева

Магнитогорск. Другие новости 07.03.18

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