Центральный стадион поздравил женщин аршинными буквами (ФОТО)

Реконструированный к ЧМ-2018 стадион на улице Репина в Екатеринбурге накануне вечером поразил участников дорожного движения огромным световым поздравлением по всему фасаду здания.

Жители района отмечают, что администрация стадиона так же поздравляла и мужчин 23 февраля, но фотографий поздравительной надписи нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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