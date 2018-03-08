«Автомобилист» одержал вторую победу над «Металлургом» в серии плей-офф

Противостояние «Автомобилиста» и «Металлурга» в 1/8 финала Кубка Гагарина продлится как минимум до шести матчей. В четверг вечером екатеринбуржцы выиграли гостевой матч со счетом 2:1. Общий счет в серии плей-офф снова стал равным: 2-2.

Первую шайбу на 19 минуте забросил Александр Торченюк. Но к середине встречи «Металлург» отыгрался – сразу после розыгрыша большинства Крис Ли забил гол. В третьем периоде обе команды играли аккуратно, но в этот раз удача была на стороне «Автомобилиста». На 54 минуте Франсис Паре переиграл вратаря Василия Кошечкина и забросил победную шайбу.

Пятый матч серии пройдет в Екатеринбурге 10 марта, и еще одна игра будет в Магнитогорске. Напомним, раунд плей-офф КХЛ продолжается до четырех побед.

Магнитогорск, Валентина Ярославцева

Магнитогорск. Другие новости 08.03.18

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