В Екатеринбурге праздничным вечером в ДТП пострадали трое детей (ФОТО)

Вечером 8 марта в районе Уралмаш лоб в лоб столкнулись Toyota и Infinity. Госпитализированы 4 человека – один из водителей и три ребенка-пассажира.

Как сообщили в УГИБДД Екатеринбурга, ДТП произошло в половине десятого вечера. Водитель автомашины Toyota при движении по улице 40 лет Октября со стороны ул. Победа в сторону ул. Кировоградская, не справился с управлением своего транспортного средства, в результате чего автомашину вынесло на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной Infinity, которая двигалась во встречном направлении.

Водитель Toyota после столкновения был доставлен в больницу с ушибом тазобедренного сустава. Кроме того, в аварии пострадали три пассажира Infinity: девочки 3 и 5 лет получили ушибы, у их 12-летней сестры сломана ключица. В ГИБДД отметили, что все дети были пристегнуты, и поэтому обошлось без серьезных травм.

Екатеринбург. Другие новости 08.03.18

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