Антон Шипулин выиграл этап кубка мира

Уралец Антон Шипулин победил в спринтерской гонке на 10 километров в Контиолахти. Биатлонист добежал до финиша за 23 минуты 51,6 секунды, безошибочно поразив все мишени, сообщил Интерфакс.

На втором месте латвийский спортсмен Андрей Расторгуев, он отстал от фаворита гонки на 5,8 секунды, третье место занял француз Кентен Фийон-Майе, он отстал от россиянина на 17,3 секунды.

В общем зачете Антон Шипулин идет на третьем месте. Его два основных конкурента – Мартен Фуркад и Йоханннес Бе.

Напомним, ранее решением МОК Антон Шипулин не был приглашен на Олимпиаду. Олимпийский комитет усомнился в допинговой чистоте нескольких десятков российских спортсменов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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