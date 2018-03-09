Ростех дал имя огромному изумруду, найденному в уральском поселке Малышева

Изумруд весом в 1.6 килограмма , найденный в Мариинском прииске в посёлке Малышева , получил имя «Марьин Дар». На лучшее имя для уникального камня был объявлен конкурс, на него прислали более двух тысяч ответов.

«Подведение итогов конкурса проводилось в два этапа. На первом этапе жюри выбирало 4 варианта из 2000 наименований, присланных людьми из разных уголков страны. В жюри конкурса вошли актриса театра и кино Чулпан Хаматова, участница шоу «Уральские пельмени», актриса и телеведущая Юлия Михалкова, накануне посетившая шахту на Мариинском прииске, главный художник ювелирного дома «Кристалл мечты» Юлия Пузырёва, а также шахтер Матвей Гришин, нашедший гигантский самоцвет.

Второй этап отбора проходил на странице ВКонтакте, где любой желающий мог отдать свой голос понравившемуся варианту. 7 марта было собрано свыше 1000 мнений. Победил вариант «Марьин Дар», получивший 457 голосов», – сообщается в пресс-релизе Ростеха.

Автору имени, победившему в конкурсе, Наталье Филоновой, Ростех подарит набор из серебряных сережек и кулон с изумрудами.

Напомним, «Марьин Дар» – это крупнейший изумруд, найденный за последние десять лет, его длина достигает 14 см, ширина – 7 см, а вес – 1,6 кг.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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