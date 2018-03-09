В Екатеринбурге горит крупный мебельный цех

В Екатеринбурге сотрудники МЧС России борются с крупным пожаром на Елизавете. На улице Бисертской горит мебельный цех. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«В тушении пожара задействованы 19 единиц пожарно-спасательной техники, 52 человека. Дополнительно к месту пожара следует передвижной пожарный водоем объемом 10 тонн», – добавили в ведомстве.

Пользователи соцсетей публикуют фотографии пожара – огонь так разбушевался, что на Елизавете светло, как днем, пишут юзеры.

Фото – сообщество «Инцидент. Екатеринбург», Мария Черкасова и Сергей Ирдубаев

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.03.18

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