Школьница из Екатеринбурга стала победительницей олимпиады по испанскому языку

Юная екатеринбурженка Мария Ефименко стала победительницей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку. Как сообщили «Новому Дню», ученица 6 класса школы № 13 начала учить язык Хименеса и Лорки только два года назад.

«Самым сложным для меня оказалось лингвострановедение, но зато устная часть олимпиады прошла просто замечательно – была возможность пообщаться с носителем испанского языка», – цитирует самую юную победительницу региональной олимпиады портал Екатеринбург.рф.

Теперь Марии предстоит участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Екатеринбург, служба информации

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