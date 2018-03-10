Полицейские задержали буйного психа на Сортировке

В Екатеринбурге полицейским пришлось выезжать на необычный вызов накануне вечером. Сигнал поступил из дома на улице Бебеля, 128. Сотрудников полиции вызвали жильцы дома, которые пожаловались на буйного соседа – тот выбрасывал вещи из окна. Открывать двери полицейским тот не стал, поэтому ее пришлось вскрывать сотрудникам «Совы», сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«Сотрудники полиции вызвали бригаду психиатрической помощи. Ввиду буйного поведения мужчина был помещен в медицинское учреждение. По имеющейся информации никто из жильцов дома от действий гражданина не пострадал», – рассказали в полиции.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.03.18

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