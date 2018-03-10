ОБСЕ заинтересовалась выборами президента в Путинграде

ОБСЕ направила международных наблюдателей в Нижний Тагил – датчанку Инге Кристьянсен и британца Александра Андерсона. Оба будут следить за подготовкой к выборам президента России, а также за ходом голосования и подсчетом голосов.

«В нашем городе они посетили Территориальную избирательную комиссию Ленинского района, где пообщались с организаторами выборов, – сообщает «Тагильский рабочий».

Отметим, что всего в России будут работать 111 наблюдателей ОБСЕ от 30 различных стран.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.03.18

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