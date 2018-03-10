Отступать некуда: «Автомобилист» в шаге от вылета из плей-офф

«Автомобилист» в субботу вечером потерпел поражение на домашнем льду от «Металлурга» в пятом матче 1/4 финала Восточной конференции. Команда Владимира Крикунова проиграла со счетом 1:4, а магнитогорцы повели в серии плей-офф 3:2. Теперь екатеринбуржцам нужно одержать две победы подряд, чтобы продолжить борьбу за Кубок Гагарина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Автомобилист» вновь первым открыл счет во встрече – на 10 минуте отметился Артем Гареев. Но «Металлургу» хватило менее минуты, чтобы отыграться, помог в этом своей команде Алексей Береглазов. Еще две шайбы гости забросили в большинстве, воспользовавшись необязательными удалениями екатеринбуржцев, – успех праздновали Мэтт Эллисон и Оскар Осала. На последней минуте третьего периода «Автомобилист» получил четвертый гол в пустые ворота от Яна Коваржа. Следующий матч серии состоится в понедельник, 12 марта, в Магнитогорске.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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