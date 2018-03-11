Шествие в честь УДТК: танкисты без танков парализовали движение в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге празднуют 75-летие Уральского добровольческого танкового корпуса.

Как передает «Новый День», торжественные мероприятия начались в 11 утра с возложения цветов к памятнику УДТК. «Под варежкой» собрались сотни человек.

Затем колонна с флагами, плакатами и стягами двинулась по улице Свердлова к ККТ «Космос».

Ветеранов корпуса и военных везли на УАЗах.

Из-за шествия было перекрыто движение всех видов транспорта в районе железнодорожного вокзала, кроме метро.

В пункте назначения в 13:00 началось торжественное собрание, посвященное 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса, а после него запланирован концерт, хедлайнером мероприятия выступит народный артист России Олег Газманов.

Напомним также, что в честь юбилея УДТК на площади 1905 года проходит выставка военной техники, посетителей кормят солдатской кашей, а на установленных экранах будет организована трансляция концерта Газманова. Мероприятия в центре Екатеринбурга пройдут до 18:00.

Екатеринбург, служба информации

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