К концу недели синоптики пообещали Уралу весну

К концу этой недели в Свердловскую область должна прийти весна – потеплеет до нуля.

«Как ожидается, начавшаяся неделя обойдется без значительных снегопадов. Антициклон, установивший морозную малооблачную погоду, отодвинется на Южный Урал и Северный Казахстан. Температура воздуха в Свердловской области постепенно повысится и к концу рабочей недели в дневные часы будет тяготеть к 0°. Однако устойчивых оттепелей пока не предполагается», – рассказала главный синоптик ФБГУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.

Синоптики отмечают, что климатическая весна и календарная на Урале обычно не совпадают. В первой десятидневке марта оттепелей не наблюдалось, наоборот, было довольно морозно – средняя температура оказалась на 1,5-3 градуса ниже нормы. К тому же, шел снег, были метели.

Сегодня днем в Екатеринбурге будет до -4…-6 градусов, завтра ожидается такая же погода, в среду на градус теплее. Ночами до 17 мороза. По области в целом ожидается аналогичная погода, в горах и низинах холоднее, ночью -25 сегодня и -23 в среду.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

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