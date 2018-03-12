Старая Сортировка осталась без отопления и горячей воды в мороз

Минувшей ночью, когда столбики термометров опустились ниже -20 градусов, на Старой Сортировке пропали отопление и горячая вода. Об этом сообщили в социальных сетях жители микрорайона.

«Нет отопления с 4:00 утра на ул. Техническая, звонили в аварийную службу, сказали, на котельной-11 авария, которую пока не могут устранить», – написала в группе «Инцидент.Екатеринбург» жительница города Светлана.

По сообщениям других юзеров, остыли батареи на Технической, Таганской, Ватутина, в переулке Надеждинском.

В пресс-службе ЕТК «Новому Дню» сообщили, что аварии не было, отопление пропало из-за технических неисправностей. «Был сбой в работе оборудования котельной на улице Минометчиков. Но все уже устранили еще утром, теплоснабжение восстановлено», – заверили в пресс-службе компании.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

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