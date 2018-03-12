За праздники в Свердловской области поймали 350 пьяных водителей, больше всего – 9 марта

За четыре праздничных выходных инспекторы ГИБДД поймали в Свердловской области 350 пьяных водителей, из них 120 – на следующий день после празднования 8 Марта. Также во время рейдов попались 167 человек за рулем, которые никогда не получали прав.

«За праздничные дни 84 водителя отказались от прохождения освидетельствования, еще 37 были задержаны в состоянии опьянения за рулем уже повторно. Все водители были отстранены от управления, теперь им грозят крупные штрафы, а также лишение права управления. Водителям, повторно задержанным в нетрезвом состоянии при управлении транспортными средствами, грозит уголовная ответственность, – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. – Также инспекторы выявили 34 факта управления транспортными средствами водителями, лишенными права управления, а также 167 фактов – водителями, никогда не получавшими водительского удостоверения».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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