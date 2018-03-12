Можно и в два года, если недолго: в УрФУ выяснили, в каком возрасте давать детям гаджеты

Более 60% екатеринбургских школьников приходят в первый класс, уже умея пользоваться мобильными телефонами, планшетами и ноутбуками. По мнению современных ученых, главное – чтобы технологии в жизни ребенка не замещали, а дополняли естественные механизмы развития.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УрФУ, современная психология не может однозначно определить безопасную продолжительность использования гаджетов. «Я бы сказал, что работа с гаджетом не должна превышать получаса в день для ребенка до 2 лет, не более часа для детей постарше и не более трех часов для подростков. Важно, чтобы взрослые принимали участие в этом процессе, помогали в выработке критического мышления (характеристики героев, совместная оценка их действий, возможность для ребенка выплеснуть эмоции после игры). Необходимо, чтобы ребенок мог обсудить с ними происходящее», – говорит доцент кафедры педагогики и психологии образования УГИ УрФУ Рустам Муслумов.

Ученые выяснили, что лишь 26 % школьников сами интересуются информационными процессами, пробуют разработать алгоритмы или написать код – в среднем это происходит в возрасте 13 лет. Подавляющее большинство получает представление о мире информационных технологий лишь в рамках школьных уроков. Основных причин, по которым школьники начинают заниматься IT внеурочно, две: увлечение видеоиграми и желание починить «полетевшую» систему или программу самостоятельно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

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