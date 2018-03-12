В минЖКХ объяснили огромные цифры в квитанциях за январь

В Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области ответили на вопросы свердловчан, которые жаловались на завышенные цифры в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг. По словам главы ведомства Николая Смирнова, люди обращались не только в СМИ, но и в собственно министерство, а также в Департамент по Госжилстройнадзору Свердловской области. В 99,9% случаев, заверил чиновник, нарушений не было.

«Первый фактор связан с тем, что с 1 января 2017 года оплата за все энергоресурсы идет фактическая, по приборам учета, а раньше брали средние показания с последующей корректировкой по итогам отопительного сезона. Декабрь [2017-го] у нас был теплый, а январь [2018-го] – холодный, поэтому было большее потребление энергии. К тому же, чтобы выставить платежку за декабрь вовремя, перед праздниками показания снимали заранее – 20-21 числа, а не 25-27 как обычно. Эти пять-шесть дней декабря ушли в январскую квитанцию. Опять рост объема. К тому же в январе 10 дней выходных, мы чаще были дома, объемы потребления опять росли», – объяснил Николай Смирнов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

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