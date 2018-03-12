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Понедельник, 12 марта 2018, 18:12 мск

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Художник выложил на льду тагильского пруда огромный угольный череп (ВИДЕО)

Кадр из видео Евгения Комухина

Symbol of future from Russia with love – так называется ролик, в котором на льду озера Тагил выкладывается углем самый большой в России (по утверждению автора) череп. «Мы строим мир, который хотим уничтожить», – поясняет идею художник и актер Евгений Комухин.

Угольный череп на пруду

Видео гигантсткого черепа с горящими глазами, снятое Комухиным, и тагильским оператором Михаилом Ивановым, стало частью проекта Сontrol. Выставка проекта, представляющая из себя изображения различных черепов, открылась 10 марта в центральной библиотеке Нижнего Тагила.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 12.03.18

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