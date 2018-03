Художник выложил на льду тагильского пруда огромный угольный череп (ВИДЕО)

Symbol of future from Russia with love – так называется ролик, в котором на льду озера Тагил выкладывается углем самый большой в России (по утверждению автора) череп. «Мы строим мир, который хотим уничтожить», – поясняет идею художник и актер Евгений Комухин.

Угольный череп на пруду

Видео гигантсткого черепа с горящими глазами, снятое Комухиным, и тагильским оператором Михаилом Ивановым, стало частью проекта Сontrol. Выставка проекта, представляющая из себя изображения различных черепов, открылась 10 марта в центральной библиотеке Нижнего Тагила.

