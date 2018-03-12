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Понедельник, 12 марта 2018, 18:13 мск

Екатеринбург

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ФК «Урал» начал продажу абонементов на тестовые матчи

Футбольный клуб «Урал» начал продажу абонементов на серию тестовых матчей, которые пройдут в апреле и мае на Центральном стадионе (он же «Екатеринбург Арена»), для всех желающих. Владельцы клубных карт и сезонных абонементов могли приобрести билеты на все три матча, начиная с 9 марта. Купить в интернете их нельзя – только в фирменном магазине футбольного клуба в ТРЦ «Гринвич» (ближайший вход с улицы Радищева у пересечения с Вайнера).

Цены начинаются с 250 рублей. Самые дорогие билеты на все три матча – 13 тысяч рублей в бизнес-ложу. Кроме того, в продаже есть места повышенной комфортности в зоне гостеприимства по 2600 рублей.

Напомним, первая официальная игра на обновленной арене состоится 1 апреля – ФК «Урал» встретится с казанским «Рубином». Второй матч пройдет 15 апреля, уральцы сыграют с московским «Спартаком». Наконец, третья игра запланирована на 6 мая, «шмели» выйдут на поле против пермского «Амкара».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

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