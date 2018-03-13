«Автомобилист» завершил сезон, уступив «Металлургу» в плей-офф

«Автомобилист» проиграл «Металлургу» в шестом матче 1/8 розыгрыша Кубка Гагарина. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Одержав четвертую победу в серии, «Металлург» проходит во второй раунд плей-офф. «Автомобилист» завершил выступление в сезоне КХЛ.

В первом периоде екатеринбуржцам удавалось создавать давление на соперников. Но в начале второй двадцатиминутки гости пропустили гол Евгения Тимкина. Следом забросил Сергей Мозякин, увеличив преимущество своей команды. «Автомобилист» смог сократить отставание на 31 минуте, благодаря расторопности Егора Миловзорова. Но справиться с обороной «Металлурга» екатеринбуржцы так и не сумели. На заключительной минуте матча Оскар Осала отправил третью шайбу в пустые ворота «Автомобилиста».

«Скажу по сегодняшнему матчу – не в чем упрекнуть ребят. Они делали все что могли. Но, к сожалению, одного гола мало для того, чтобы выиграть у «Металлурга». И подкосило нас – потеряли двух игроков: Коваржа и Крикунова. Один заболел, у второго спину свело на раскатке. В целом – молодцы ребята! Бились всю серию, старались в каждом матче. Но немного подвела реализация численного большинства, и маловато забивали мы. Один-два гола. В целом полтора гола за матч. Этого мало», – подвел итоги игры главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.18

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