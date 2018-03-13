Свердловские синоптики предупредили о сильном загрязнении воздуха

В Свердловской области объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени.

Как сообщили РИА «Новый День» в уральском Гидрометцентре, с 20 часов 12 марта до 20 часов 15 марта в регионе складываются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения планируется с 20 часов 15 марта.

При объявлении НМУ первой степени гражданам рекомендуют ограничить пребывание на улице, проветривать помещения только кондиционерами и заниматься физкультурой и спортом в закрытых комплексах.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.03.18

«Автомобилист» завершил сезон, уступив «Металлургу» в плей-офф. / 13 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / Деньги вместо земли: многодетным семьям для решения жилищного вопроса предложат 164 тысячи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»