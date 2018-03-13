В Качканаре в овощных ларьках продавали насвай

Качканарские полицейские изъяли больше 200 пакетов предположительно с насваем, которым торговали через сеть овощных киосков. Перед этим сотрудники угрозыска города провели контрольную закупку – 40-летний уроженец Таджикистана продал им два пакетика, в одном из которых были черные гранулы, а в другом – зеленый порошок. Сейчас эти и остальные изъятые вещества проходят экспертизу.

Правда, как пишет издание «Новый Качканар», владельцу киосков, скорее всего, грозит лишь штраф за нарушение статьи 14.53 КоАП РФ. Если эксперты не найдут в составе порошка или гранул «опасные для жизни и здоровья человека вещества», то это не будет квалифицироваться как уголовное преступление.

Впрочем, в России все же были прецеденты, когда продавцов насвая удавалось привлекать по ст. 238 УК РФ. Подобный случай был в 2016 году в Оренбурге, тогда Центральный суд города за продажу вещества назначил гражданину Узбекистана штраф 200 тысяч рублей, т.к. экспертиза показала, что «химический состав исследуемого вещества обладал потенциальным нейротоксическим воздействием на центральную нервную систему, его употребление опасно для здоровья и нормального функционирования органов и систем организма».

Екатеринбург, служба информации

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