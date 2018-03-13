Заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге пошла на спад

В Екатеринбурге показатель заболеваемости ОРВИ впервые за несколько недель опустился ниже эпидпорога – на 3,5%. С 5 по 11 марта в городе было зарегистрировано 13,1 тысяч случаев респираторных заболеваний.

В Свердловской области также снижается количество заболевших. Но в ряде муниципалитетов эпидпорог по-прежнему превышен на 20% и более – это Нижнетуринский, Тавдинский, Верхнесалдинский округа и Среднеуральск. По данным мониторинга регионального управления Роспотребнадзора, полностью на карантин закрыты две школы (в Екатеринбурге и Ачите), частично образовательный процесс приостановлен в 56 школах и 70 детсадах.

В рамках лабораторного мониторинга врачи обследовали 134 человека. Были обнаружены возбудители негриппозной этиологии (РС вирус, риновирус), а также вирусы гриппа А (Н1N1), А (Н3N2) и В.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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