В Артях под суд пойдет безработный, забивший соседа металлической клюкой

В поселке Арти 27-летний местный житель обвиняется в убийстве своего знакомого. В суд направлено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел в ночь на 22 декабря 2017 года. Обвиняемый, находясь одновременно под действием наркотиков и алкоголя, начал избивать своего знакомого – сначала руками и ногами, а потом и металлической клюкой. Потерпевший скончался на месте происшествия.

«Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в пресс-службе ведомства.

Арти, служба информации

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