Уральские старатели оштрафованы на 200 тысяч за бесконтрольную торговлю золотом

Артель старателей «Нейва» заплатит штраф в 200 тысяч рублей за нарушение правил торговли драгоценными металлами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловского облсуда, в ноябре Невьянская прокуратура обвинила старателей в том, что они не исполняют требования законодательства о противодействии отмыванию «черных» денег и финансированию терроризма. Дело в том, что деятельность «Нейвы» связана, в том числе, с куплей-продажей золота. Но, вопреки требованиям закона, артель не направляла в контролирующий орган – Росфинмониторинг – информацию о крупных сделках. Между тем с 2014 по 2016 год артелью были заключены договоры купли-продажи золота с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Сумма сделок превышала 600 тысяч рублей.

Невьянский суд назначил артели наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Не согласившись с решением, защита подала жалобу в Свердловский областной суд. Проверив материалы дела, судья Свердловского областного суда не нашел оснований для отмены или изменения постановления суда первой инстанции.

Невьянск, Екатеринбург, служба информации

Невьянск, Екатеринбург. Другие новости 13.03.18

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