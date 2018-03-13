Любителя вождения «под мухой» из Верхотурья отправили в колонию за неуплату штрафа

Жителя Верхотурья за неуплату штрафа приговорили к реальному лишению свободы на три года. Заплатить он должен был 210 тысяч рублей.

Уголовный штраф был назначен 32-летнему мужчине за попытку дать взятку. Его остановили сотрудники ДПС, и оказалось, что он управляет автомобилем в пьяном виде. Мужчина решил дать взятку, за что его привлекли по по ч.3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконного бездействия», ему назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 210 тысяч рублей. Мужчину предупредили, что если он не заплатит, наказание ему заменят на более суровое. Должник заплатил 3 тысячи рублей, и все.

Судебные приставы направили в суд представление о смене наказания. Взяточнику и любителю выпить за рулем дали три года лишения свободы.

Верхотурье, служба информации

Верхотурье. Другие новости 13.03.18

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