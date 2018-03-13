В Екатеринбурге будут судить экс-полицейского, который вымогал взятку у предпринимателя

В Екатеринбурге в суд ушло дело полицейского, который вымогал у предпринимателя взятку. Женщина-бизнесмен заплатила оборотню в погонах часть суммы, после чего обратилась за помощью к стражам порядка. Заявительница от уголовной ответственности освобождена.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего старшего участкового уполномоченного полиции отдела полиции № 7 УМВД России по г. Екатеринбургу. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, за совершение бездействия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере), а также по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Как полагает следствие, 7 декабря 2016 года полицейский при исполнении изъял у ИП алкоголь, через неделю он в своем кабинете потребовал у предпринимателя 300 тысяч рублей за возврат изъятого и непривлечение к административной ответственности. После этого полицейский подделал протокол в отношении женщины, из которого следовало, что она якобы работает без оформления ИП.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области рассказали, что женщина успела выплатить 50 тысяч полицейскому, после чего заявила, что с нее требуют деньги. Полицейского уволили в марте 2017 года «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Санкция статьи по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 2 ст. 292 УК РФ – до 4 лет лишения свободы. Женщина от ответственности освобождена, так как сама заявила об этом преступлении и способствовала его раскрытию.

Екатеринбург, служба информации

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