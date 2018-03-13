В Первоуральске по дороге к врачу пропала школьница (ФОТО)

В Первоуральске пропала 16-летняя девушка. Не исключено, что она находится в Екатеринбурге.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, разыскивается Некрасова Мария Андреевна 2001 года рождения. В час дня 2 марта она ушла из дома на прием к врачу в городскую больницу №3 и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Школьница уже уходила из дома, говорят в полиции, но возвращалась самостоятельно. Возможно, сейчас она находится в Екатеринбурге.

Приметы: лицо овальное, волосы светлые, глаза светлые.

Была одета: пуховик тёмно-синий, шапка серая, шарф-труба серый, брюки черные, ботинки жёлтые.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Некрасовой М.А., просят незамедлительно обращаться в ОМВД России по городу Первоуральску по телефону: +7(3439)64-82-21, или по линии «02».

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 13.03.18

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