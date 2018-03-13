Мэрия анонсировала дорожный ремонт в центре Екатеринбурга перед ЧМ

В Екатеринбурге до Чемпионата мира по футболу будет отремонтирована часть проспекта Ленина и улица Первомайская. В администрации города пообещали закончить все работы до 1 июня – такое требование к городским властям выдвинула Федерация. К этой же дате на набережной Рабочей Молодежи планируется заменить гранитную плитку. Остальные работы по благоустройству возобновятся только после 15 июля, когда завершится мундиаль.

Как сообщила сегодня депутатам глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова, в рамках федерального проекта «Безопасные дороги» в Екатеринбурге будет отремонтирован 21 объект УДС. На эти цели город получил 800 миллионов рублей из госбюджета и еще 700 миллионов – из областного. В список вошел участок проспекта Ленина от 8 Марта до Карла Либкнехта, ремонт здесь начнется после 9 мая и продлится до конца месяца. До начала лета в планах ремонт улицы Первомайской.

«Мы получили письмо от правительства России, в котором указано, что с 1 июня по 15 июля не должно быть никаких ремонтных работ на маршрутах клиентских групп ФИФА, дорогах рядом со спортивными объектами и фан-зоной. Поэтому в этот период отдельные работы будут вестись только на периферии города, чтобы никому не мешать», – отметила Тамара Благодаткова.

По остальным 19-ти объектам мэрия планирует уложиться в срок до 1 октября. В перечень также попали улица Техническая и дорога в сторону поселка Шувакиш, по которым ежегодно проходит крестный ход в рамках «Царских дней». Эти объекты городские власти обещают отремонтировать до памятных мероприятий, приуроченных к 100-летней годовщине расстрела царской семьи.

Впрочем, не все депутаты остались довольны списком. Сергей Ковальковский поинтересовался, почему в плане нет дороги, соединяющей поселки Семь Ключей и Палкино. «Она в ужасном состоянии», – сообщил справедливоросс. Тамара Благодаткова объяснила, что федеральный проект рассчитан на Екатеринбургскую агломерацию, то есть в первую очередь деньги идут на дороги с интенсивным движением, возникающим при маятниковой миграции. Поэтому дороги в пригороде Екатеринбурга остаются на потом, и будут отремонтированы за счет местного бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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