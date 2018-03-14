Магия с ее разоблачением: зачем в комиссии по борьбе со лженаукой фокусник

Накануне в Ельцин-центре прошла лекция члена комиссии по борьбе со лженаукой Василия Власова. Он рассказал, как ученые противостоят шарлатанам. В том числе – с помощью фокусов. Для этого в состав комиссии был некогда принят Юрий Горный, артист оригинального жанра, фокусник.

«Он незаменим. Значительная часть лжеученых – это люди, которые фальсифицируют свои аргументы, эксперименты, и выявить их трудно. И когда пытаются выяснить, правда это или нет, включают фокусников», – рассказал г-н Власов.

Иллюзионисты часто профессионально владеют теми же навыками и приемами, что и, например, люди, пытающиеся выдать себя за экстрасенсов. Поэтому их труднее обмануть.

«Кстати, 25 марта состоится очередная акция проверки экстрасенсов на премию Гудини. Она обещана каждому, кто может продемонстрировать экстрасенсорные способности. Но ни один из них пока, придя на испытание (в «Ютубе» все это есть, посмотрите), не нашел золото или фотографию, не смог угадать или предсказать. Миллион рублей – деньги не очень большие, но большие. Так что без фокусников нам никуда», – добавил Василий Власов.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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