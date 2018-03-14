Под Богдановичем на трассе загорелся автобус

На дороге под Богдановичем загорелся автобус. Пассажиры и водитель успели спастись.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, автобус ПАЗ-4234 загорелся на 102 км трассы Екатеринбург – Тюмень накануне около 19:15. На момент пожара в автобусе находились семь пассажиров, они и водитель успели выйти из загоревшегося транспортного средства. В итоге никто, по счастью, не пострадал.

К месту ЧП приехали две пожарные машины и 6 спасателей. Автобус потушили за три минуты. У него повреждены моторный отсек и салон.

Богданович, служба информации

Богданович. Другие новости 14.03.18

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