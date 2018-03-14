На Вторчермете и не больше ста: в Екатеринбурге вводится особый порядок проведения митингов

В дни проведения в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу (с 25 мая по 25 июля) будет установлен особый порядок проведения митингов, шествий, пикетов и других публичных мероприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление приняло областное правительство во исполнение указа президента «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года». Из документа следует, что во время чемпионата мира в Екатеринбурге можно будет митинговать только в четырех местах. Это два парка в микрорайоне Вторчермет (парк имени Чкалова и парк Камвольного комбината), Основинский парк (Пионерский поселок) и парк между улицами Чкалова, Начдива Онуфриева, Громова и Академика Бардина (Юго-Западный микрорайон). Шествия можно проводить только по улицам Опалихинской, Ферганской и Академика Бардина. Численность митингов и шествий не должна превышать 100 человек, проходить они должны строго в период между 14:00 и 16:00.

Добавим, что эти правила не будут распространяться на мероприятия по случаю Дня памяти и скорби (22 июня), Дня России (12 июня) и годовщины гибели семьи Романовых (16-17 июля).

Ответственным за исполнение этого постановления назначен вице-губернатор Азат Салихов.

Екатеринбург, служба информации

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