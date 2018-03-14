Готовьтесь! Новые ухищрения управляющих компаний по отъему денег у арендаторов офисов

Свердловские коммунальщики даже при довольно жестком законодательстве ухищряются перекладывать свои расходы на собственников квадратных метров. С такой ситуацией столкнулись владельцы и арендаторы офисов в центре Екатеринбурга. Например, управляющая компания «Суворов», которая обслуживает здание одноименного БЦ, с лета прошлого года стала периодически выставлять квитанции с новой строкой «Услуги по приему сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ». Причем те, кто оплачивает квитанции – обитатели самых обычных офисов, не получили никаких пояснений касательно того, что это за загрязняющие вещества, откуда они берутся и почему за них должны платить люди, которые и так оплачивают услуги по водоотведению и никаких дополнительных загрязнений, в общем-то, не устраивают.

«Новый День» отправил запрос информации в управляющую компанию. Вероятно, ситуацию там прокомментируют позднее. Пока никакой обратной связи не поступило.

Зато прояснить, что это за услуга, помогли в екатеринбургском Водоканале. Как сообщили агентству в пресс-службе предприятия, специалисты МУПа отбирают пробы воды во всех сооружениях, кроме жилых, и если в стоках экспертиза обнаруживает превышение класса опасности, то Водоканал выставляет владельцу или пользователю здания счет на оплату. Это связано с тем, что предприятию приходится тратить больше средств на очистку такой воды. «Если мы не очищаем промышленные стоки, мы тоже платим штраф», – объяснили на предприятии.

Что касается жалобы обитателей офисного дома «Суворов», то, как предполагают сами арендаторы, превышение допустимых концентраций вредных веществ в стоках, скорее всего, дело рук отнюдь не клерков. «В здании работает, например, автомойка, логично предположить, что оттуда идут вредные стоки, а никак не из уборных на этажах. Но платить почему-то должны все», – возмущаются местные работники.

Екатеринбург, служба информации

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