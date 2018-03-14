Оборонщики назвали телефоны, которыми можно пользоваться в Минобороны

Уральские оборонщики сообщили, что в России существует официально одобренный список моделей сотовых телефонов, которыми можно пользоваться в Минобороны РФ. Об этом сегодня на совещании в Екатеринбурге сообщил глава Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн.

«Не берите с собой айфонов и смартфонов. Я попытался зайти с этой «Нокией» – заворачивают. Надо иметь «Нокию-105». Пытался базу в нее перегнать – не воспринимает. Вай-фая нет. Блютуса нет. Через провод нельзя. Есть перечень сотовых телефонов, с которыми можно работать в Минобороны. Это, в основном, модели 1998-2000 годов, их очень тяжело достать, я с трудом четыре штуки нашел в Екатеринбурге», – сказал он.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.03.18

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