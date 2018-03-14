Из Пскова через Дно в Екатеринбург: верующие пройдут пешком 3000 км в память об убийстве Романовых

Завтра, 15 марта, в Пскове стартует крестный ход, участники которого дойдут пешком до Екатеринбурга. Мероприятие проводит небезызвестная религиозная организация «Царский крест» в честь 100-летия со дня расстрела членов монаршей фамилии Романовых.

Как сообщают организаторы крестного хода, он начнется у храма Александра Невского в Пскове – в этом городе Николай II отрекся от престола. Затем верующие дойдут до населенного пункта Дно и направятся в Санкт-Петербург. Оттуда крестный ход двинется уже в Екатеринбург. Сообщается, что идти православные будут долго – они преодолеют более трех тысяч километров с 15 марта по 17 июля. Таким образом, они прибудут на Урал как раз к мероприятиям, приуроченным к 100-летию со дня казни Романовых.

Екатеринбург, служба информации

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