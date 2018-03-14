В Алапаевске ищут подростка, сбежавшего из дома (ФОТО)

Полиция Алапаевска разыскивает несовершеннолетнего Богдана Балдина 2003 года рождения. Вчера, 13 марта, в 08:00 подросток ушел из дома в школу и не вернулся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, ранее школьник уже неоднократно уходил из дома, но каждый раз возвращался сам.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы средней длины, окрашенные в рыжий цвет, брови прямые, густые, нос прямой, основание носа горизонтальное, губы средней толщины.

Был одет: черная болоньевая куртка, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета. При себе имел школьную сумку бордового цвета.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении школьника, просят незамедлительно обращаться в МО МВД России «Алапаевский» по телефону: 8(34346) 3-42-25, или по линии «02».

Алапаевск, служба информации

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