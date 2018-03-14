В 2017 году в Свердловской области долгожданные квартиры получили 840 обманутых дольщиков

Благодаря работе областной координационной комиссии по защите прав дольщиков в 2017 году сдано пять проблемных домов. Уже 840 уральцев, ранее входивших в списки обманутых дольщиков, получили долгожданные квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, сегодня губернатор Евгений Куйвашев подвел итоги работы координационной комиссии за прошлый год и определил планы на этот.

Министр строительства Михаил Волков доложил, что во втором полугодии 2017 года сдано пять проблемных домов. Это один из домов жилого комплекса «Березки» в Березовском, дом по Удовенко, 25 в Нижнем Тагиле и три дома в Екатеринбурге – по улице Червонная, 19, 1-й блок таунхаусов ЖК «Западный» и 25-этажный жилой дом по улице Академика Постовского, 6. Всего квартиры получили 840 человек.

В дорожной карте Свердловской области осталось 16 площадок, на которых возводится 21 многоквартирный дом. Количество пострадавших граждан – 3387 человек. В нынешнем году планируется завершить строительство 16 домов. Так, в самое ближайшее время ожидается сдача еще одного дома в ЖК «Березки» и двух блоков таунхаусов ЖК «Западный».

Также участники совещания рассмотрели вопрос строительства домов ЖСК «Здоровье» и ЖСК «Наш дом». Специалистами областного Минстроя и других профильных ведомств подготовлена «дорожная карта» по освоению земельных участков под строительство. В ближайшее время документ со всеми необходимыми согласованиями будет представлен руководителям кооперативов. Напомним, что трудности при строительстве домов на ВИЗе возникли из-за того, что выбранные участки слабо разработаны, их инженерная инфраструктура не соответствует современным требованиям. Для ее модернизации требуются значительные инвестиции, которые непосильны для участников паевого строительства. Губернатор Свердловской области поставил перед министерством задачу провести подготовительную работу таким образом, чтобы ЖСК в кратчайшие сроки получили новые разрешения на строительство.

Кроме того, на заседании координационной комиссии по защите прав дольщиков предложено новое решение проблем кольцовского долгостроя. Чтобы люди, пострадавшие от недобросовестного застройщика, в кратчайшие сроки могли получить жилье, завершать строительство планируется поручить Свердловскому агентству ипотечного жилищного кредитования. Чтобы оценить глубину проблемы, минстрой привлек команду компании «Форум-групп», которая уже имеет опыт завершения строительства проблемных объектов. Специалисты провели обследование «Кольцовского дворика», составили дефектную ведомость, оценили остаточную стоимость объекта и стоимость завершения строительства. Руководствуясь выводами специалистов, участники координационной комиссии решили поручить строительство САИЖК. Также будет проработана возможность обмена прав требований дольщиков на аналогичные квартиры в доме по Рощинской, 44, принадлежащие САИЖК.

Кроме того, Евгений Куйвашев поручил министру строительства Михаилу Волкову совместно с директором САИЖК Александром Комаровым подготовить и представить в адрес координационной комиссии план мероприятий по возобновлению строительно-монтажных работ площадке по улице Ракетной.

Екатеринбург, служба информации

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