Екатеринбургская телебашня «попросила» ее не сносить (ФОТО)

На недостроенной екатеринбургской телебашне второй вечер появляются световые надписи и узоры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около 20:00 екатеринбуржцы увидели, как на башне появились огромные надписи: «Не сносите меня!», «Я живая!», «Я люблю Екатеринбург». Также по башне «пробежала» проекция ящерицы и узор, похожий на кардиограмму.

Напомним, участок земли с самым высоким недостроем Екатеринбурга в прошлом году был передан в уставный капитал АО «Ледовая арена». Ожидается, что башня будет демонтирована либо в конце марта, либо в начале апреля. Часть городской общественности выступила против сноса, утверждая, что после достройки башня может стать главной достопримечательностью Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.03.18

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