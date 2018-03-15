В Екатеринбурге на Юго-Западе эвакуировали дом из-за пожара в квартире с иконами (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня рано утром эвакуировали жильцов дома на улице Бардина. Загорелась квартира на втором этаже. Ее жилец спасался через окно.

Пожар в доме на улице Бардина, 23, начался около шести часов утра. По информации службы спасения «Сова», горела дверь квартиры на втором этаже, в подъезде было сильное задымление. Из этой квартиры выбрался мужчина, через окно на козырек подъезда. «Нами было сформировано два звена газодымозащиты на эвакуацию людей с верхних этажей и на тушение самой квартиры. С верхних этажей были эвакуированы 15 человек, в том числе 4 детей», – сообщил Андрей Пасынков, начальник караула второй пожарной части.

Площадь пожара составила 5 кв. метров. В тушении были задействованы 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Судя по фотографиям с места ЧП, в загоревшейся квартире проживали весьма верующие люди – в доме много икон, книги на религиозную тематику, на стенах висят портреты императорской семьи. Жилище несколько захламлено, валяются бутылки из-под спиртного.

Екатеринбург, служба информации

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