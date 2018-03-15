Первоуральский новотрубный завод вошел в экологический рейтинг Рябинина

Первоуральский новотрубный завод вошел в так называемый рейтинг Рябинина – экспертный список предприятий, которые больше всего заботятся об экологии в Свердловской области. За прошлый год ПНТЗ потратил на сохранение окружающей среды более 70 миллионов рублей, и в этом году вновь выделены средства.

Экологический рейтинг основан Всероссийским обществом охраны природы и посвящен писателю, публицисту, общественному деятелю Борису Степановичу Рябинину. В своих трудах он поднимал проблемы защиты окружающей среды. Рейтинг его имени составляется с 2016 года, в конкурсе принимают участие компании Свердловской области.

При составлении рейтинга Рябинина учитывали более десяти критериев, в том числе объем капиталовложений в природоохранные мероприятия, снижение объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, наличие собственных социально-экологических проектов и другие значимые показатели. В итоге Первоуральский новотрубный завод был отмечен второй год подряд. Благодарственное письмо предприятию вручил заместитель председателя Свердловского отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Плюснин.

«ПНТЗ – экологически ответственное предприятие, завод реализует масштабные проекты по уменьшению воздействия на окружающую среду, только в 2017 году бюджет на экологические мероприятия составил более 70 миллионов рублей. Природоохранная политика компании не остается без внимания экспертного сообщества: за год завод получил более 10 наград разного уровня в сфере экологии. ПНТЗ вошел в список 100 лучших экологически ответственных организаций России. Также предприятие удостоено «Золотой ветви планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия», – прокомментировал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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