В Кольцово 36-летнего мужчину насмерть сбил грузовой поезд

В Екатеринбурге недалеко от станции Кольцово грузовой поезд насмерть сбил 36-летнего мужчину. ЧП случилось накануне ночью. Погибший шел по рельсам и не услышал ни гудков поезда, ни звука экстренного торможения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СУ СК РФ, несчастный случай произошел 14 марта около 23 часов. По факту ЧП проводится проверка. По предварительным данным, 36-летний мужчина переходил железнодорожные пути перед близко идущим поездом и не рассчитал, что грузовой состав движется слишком быстро. Машинист нажимал на предупредительный сигнал, но мужчина гудков не услышал. Также машинист применил экстренное торможение, но расстояние до пешехода было слишком маленьким. Мужчина погиб на месте.

Личность погибшего уже установлена. Это 36-летний житель Екатеринбурга. Проверка СУ СКР продолжается, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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