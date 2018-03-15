Мужчина отсудил у ЛСР более 200 тысяч за протекающий потолок и плесень на стенах

Мужчина смог отсудить с компании «ЛСР. Недвижимость-Урал» более двухсот тысяч рублей за некачественно построенное жилье.

Как сообщили в Свердловском областном суде, Михаил К. в июле 2015 года приобрел по договору долевого строительства с АО «ЛСР. Недвижимость-Урал» квартиру в п. Мичуринский. Однако, как выяснилось в процессе проживания, жилье оказалось с существенными недостатками: протекал потолок и мокли стены в прихожей, комнате, кухне, были обнаружены дефекты окон, собирался конденсат, от влаги отваливалась штукатурка, вздулся ламинат, разрослась плесень.

По результатам осмотра недостатков комиссией, в которую входили представители застройщика, подрядчика и субподрядчика, были составлены акты, на основании которых мужчина обратился к АО «ЛСР. Недвижимость-Урал» с заявлением об их устранении. Однако застройщик оставил его без исполнения. Согласно заключению, полученному от независимых экспертов, причиной недостатков является некачественное выполнение строительных работ по устройству монтажных швов оконных проемов, выполнению ограждений балкона, монтажу вентиляционной шахты, расположенной на кровле здания. Проживание и нахождение в квартире представляет опасность для здоровья и жизни человека. В исковом требовании истец просил взыскать с АО «ЛСР. Недвижимость-Урал» расходы на устранение строительных недостатков в размере 99 832 рублей, обязать ответчика устранить недостатки на кровле здания над квартирой истца путем ремонта- восстановления цементно-песчаной стяжки вокруг вентиляционной шахты на крыше дома в течение семи календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу. Также взыскать неустойку в размере 100 051 рубля, компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Решением Кировского районного суда Екатеринбурга требования удовлетворены частично. С АО «ЛСР. Недвижимость-Урал» в пользу Михаила К. взысканы расходы на устранение строительных недостатков в размере 99 832 рублей, компенсация морального вреда в размере 7 тысяч рублей, неустойка – 70 тысяч рублей, расходы на проведение экспертизы – 15 тысяч рублей, штраф в размере 24 958 рублей. Аналогичный штраф взыскан в пользу общественной организации. Также на ответчика возложена обязанность по устранению всех вышеуказанных недостатков в течение семи календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу. В доход местного бюджета АО «ЛСР. Недвижимость-Урал» заплатит 4 896 рублей госпошлины. Не согласившись с этим решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения. Решение вступило в законную силу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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