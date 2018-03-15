Жительницу Кировграда принудительно отправили лечиться от туберкулеза

В Кировграде больную туберкулезом отправили на принудительное лечение. Она была опасна для окружающих, но избегала медиков.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, женщина состоит на диспансерном учете в противотуберкулезном кабинете ГБУЗ Свердловской области «Кировградская центральная городская больница» с диагнозом «инфильтративный туберкулез легких». Эта форма заразная и опасна для окружающих. Однако жительница Кировграда уклонялась от лечения – нарушала режим, отказывалась от госпитализации, не принимала назначенные препараты.

Прокуратура обратилась в суд с целью защитить права на охрану жизни и здоровья других граждан. Суд иск прокуратуры о принудительной госпитализации больной туберкулезом поддержал. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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